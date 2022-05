Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

La BBC ha annunciato Ncuti Gatwa come la prossima star protagonista di Doctor Who. La notizia arriva prima della cerimonia dei BAFTA TV, per i quali Gatwa è stato nominato per la migliore interpretazione maschile in un programma comico. Sul tappeto rosso dell'evento, Gatwa e Russell T. Davies hanno rivelato di aver tenuto segreta la notizia per mesi. Ora che è pubblica, i fan hanno inondato i social esprimendo il loro entusiasmo nel vedere la star di Sex Education diventare presto il 14° Dottore dopo la rigenerazione di Jodie Whittaker.

"Non ci sono proprio le parole per descrivere come mi sento", ha raccontato Gatwa. "Sono profondamente onorato, emozionato e ovviamente un po' spaventato. Questo ruolo e spettacolo significano così tanto per così tanti in tutto il mondo, incluso me stesso, e ognuno dei miei predecessori incredibilmente talentuosi ha gestito questa responsabilità e questo privilegio con la massima cura. Farò del mio meglio per fare lo stesso. Russell T. Davies è iconico quasi quanto il Dottore stesso, e poter lavorare con lui è un sogno che diventa realtà. La sua scrittura è dinamica, emozionante, incredibilmente intelligente e frizzante. L'intero team ha davvero dedicato il proprio cuore allo spettacolo, sono consapevole di entrare a far parte di una famiglia davvero solidale. A differenza del Dottore, potrei avere solo un cuore, ma sto dando tutto per questo spettacolo".

I love them.



Honestly, I’m ecstatic that we are in a time where we have two marvellously talented black actors playing the Doctor across mediums. Ncuti Gatwa and Jo Martin - Fourteen and Fugitive supremacy. 😍



Sometimes, you just feel seen. And that’s amazing. πŸ’œ #DoctorWho pic.twitter.com/iJqOFMtEPN — Dominic G. Martin (@DominicJGM) May 8, 2022

Welcome to the Tardis Ncuti Gatwa! πŸ’™ #DoctorWho pic.twitter.com/5djxu2I369 — Dylan πŸ‚ | just a Good Hearted Weirdo (@whomysterio) May 8, 2022

I LOVE THEM WITH ALL MY SOUL#DoctorWho pic.twitter.com/zkbliWz1Qh — Bad Wolf Archives (@BadWolfArchives) May 8, 2022

Fonte: Comic Book