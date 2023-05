Doctor Who: i Criptici Teaser dello Speciale del 60° Anniversario

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 23 ore fa

La BBC ha rilasciato alcuni criptici teaser dell'atteso evento speciale in occasione del 60° anniversario di Doctor Who. I protagonisti delle brevi anteprime condivise dai canali ufficiali di BBC sono il Dottore di David Tennant con la companion Donna Noble (Catherine Tate) e il misterioso villain di Neil Patrick Harris.

Dopo lo special arriverà la 14ª stagione, che vedrà Ncuti Gatwa nei panni del 15° Dottore e Millie Gibson come la companion Ruby Sunday. Questi saranno i primi nuovi episodi della serie TV ad arrivare su Disney+ come parte di un nuovo accordo tra la Disney Branded Television e la BBC. BBC e Disney hanno annunciato un piano per "trasformare Doctor Who in un franchise globale per il pubblico del Regno Unito e del resto del mondo" pochi giorni dopo l'episodio finale di Chris Chibnall e Jodie Whittaker.

Il 14° e il 15° Dottore torneranno a novembre 2023 per almeno tre episodi - per il 60° anniversario dello spettacolo, di cui è stato rilasciato un nuovo teaser.

Fonte: Comic Book