Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

La notizia che la Walt Disney Company sarebbe stata coinvolta nel futuro di Doctor Who ha colto di sorpresa i fan del franchise. L'accordo è stato annunciato come collaborazione tra la BBC e la Disney Branded Television, portando l'imminente nuova stagione dello spettacolo sulla piattaforma di streaming Disney+ in tutto il mondo. Cominciarono quindi rapidamente a circolare voci secondo cui la Disney avrebbe avuto una grande mano nel plasmare la serie TV e il suo contenuto, compresi i rumor su un budget enorme che avrebbe potuto far competere lo spettacolo con Gli Anelli del Potere.

Da allora i creatori dello show non hanno parlato di nessuna delle speculazioni e dei discorsi del fandom, ma in una nuova intervista Russell T Davies ha messo le cose in chiaro su almeno uno dei concetti. Lo showrunner ha commentato specificamente la voce secondo cui il budget dello show sarebbe cresciuto fino a 10 milioni di dollari per episodio:

"Questo è esagerato. Se quello fosse il budget, vi parlerei dalla mia base sulla Luna...Questo non è il budget, e temo che una disinformazione del genere crei false aspettative. Tuttavia, abbiamo un bel budget e siamo molto contenti di come stiamo procedendo".

Il 14° e il 15° Dottore torneranno a novembre 2023 per almeno tre episodi - per il 60° anniversario dello spettacolo, di cui è stato rilasciato un nuovo teaser.

Fonte: Comic Book