Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 18 ore fa

La produzione della 14° stagione di Doctor Who è ufficialmente in corso, ma questa non è l'unica notizia importante sull'amata serie TV: lo showrunner Russell T. Davies ha infatti rivelato il numero di episodi del prossimo capitolo e, mentre ha confermato che sarà più breve del precedente, ha rivelato di avere dei piani:

"Saranno 8 episodi. Okay, sono meno rispetto all'ultima stagione. Ma dateci tempo. Abbiamo dei piani, e questa è una promessa!".

Davies ha inoltre confermato che nel 2023 e nel 2024 tornano gli speciali di Natale e, tra le novità che faranno felicissimi i fan, ci saranno tanti contenuti:

"Ci vuole un po' per rimettere in sesto l'impero, ma è un piano serio: speciali di Doctor Who ogni anno, nessun anno sabbatico, molti contenuti, e così via".

La serie TV ha da poco concluso la storia del Dottore di Jodie Whittaker con The Power of the Doctor e, come prevedibile, i fan di tutto il mondo attendono notizie sul prossimo futuro dello spettacolo. Nel frattempo è stato condiviso un breve teaser che mostra il ritorno di David Tennant nei panni del 10° Dottore, il nuovo volto del Signore del Tempo Ncuti Gatwa e il misterioso personaggio di Neil Patrick Harris.

Al momento non si sa quando debutterà l'episodio in cui vedremo Ncuti Gatwa nei panni del Dottore ma, per ora, Davies e il team di Doctor Who si stanno concentrando sul ritorno di Tennant.

Il 10° e ora il 14° Dottore torneranno a novembre 2023 per almeno tre episodi - per il 60° anniversario dello spettacolo.

Fonte: Comic Book