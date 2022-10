Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

La BBC ha rivelato il nuovo trailer e ha annunciato la data di uscita di The Power of the Doctor: lo speciale che vedrà in atto molteplici misteri che coinvolgono il Maestro, i Dalek e i Cybermen debutterà sul piccolo schermo il 23 ottobre.

Jodie Whittaker, attuale volto del Signore del Tempo, ha affermato che lo speciale di 90 minuti sarà molto apprezzato dai fan di Doctor Who:

“È un episodio proprio per gli Whovian più sfegatati. Sarà bellissimo se sei un vero fan. Ha tutte le cose iconiche che associ a Doctor Who. È incredibile. Adoro le battute che Chris ha scritto per la mia rigenerazione. Cattura magnificamente il mio Dottore. È semplice, epico e bellissimo".

Il Dottore di Whittaker ha contribuito a inaugurare una nuova era per il longevo spettacolo di fantascienza: con un nuovo showrunner e una nuova protagonista, la stagione di debutto dell'attrice doveva essere un nuovo inizio per i potenziali nuovi arrivati nel franchise, concentrandosi sulla definizione del suo Dottore e dei suoi companion mentre presentava molti nuovi villain e ambientazioni storiche inesplorate. Sebbene alcune decisioni sulla trama siano state accolte con risposte contrastanti, l'annuncio dell'imminente rigenerazione è stato una sorpresa per molti spettatori.

Nel frattempo, sono stati svelati alcuni dettagli dell'episodio insieme alle prime immagini.