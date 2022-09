Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Sembra che il mandato di Jodie Whittaker come protagonista di Doctor Who si concluderà con una resa dei conti finale con il Maestro. Prima della rigenerazione (che vedrà l'arrivo di Ncuti Gatwa come 14° Dottore) assisteremo a un momento paragonabile alla famosa ultima avventura di Sherlock Holmes alle cascate di Reichenbach, ricordando ai fan che è stata proprio la nemesi di Holmes, James Moriarty, a ispirare la creazione del personaggio del Maestro.

In una recente intervista, l'interprete del Maestro Sacha Dhawan ha anticipato una potente resa dei conti finale:

"Volevo che fosse epico e commovente, e quando ho visto l'episodio ho pensato: 'Sono così felice di averlo realizzato', perché ti toglie il fiato.È sempre stato tutto molto facile con Jodie. Io faccio le mie cose e lei le sue, e funziona alla grande. E questo perché, anche se i personaggi si detestano, io e Jodie ci adoriamo. Il che rende le scene molto più elettrizzanti e molto più commoventi di quanto pensassi. Soprattutto nello Speciale del Centenario. L'altro giorno ho visto l'episodio sul mio laptop in una stanza buia, ed ero completamente in lacrime".

The Power of the Doctor - questo il titolo dell'episodio finale della stagione - segnerà la prima volta nell'era del revival di Doctor Who in cui Dalek, Cybermen e il Maestro appariranno nello stesso episodio.

Oltre a Jodie Whittaker e Sacha Dhawan, il cast dell'episodio comprende Janet Fielding nei panni di Tegan Jovanka, un'ex companion del 4° e del 5° Dottore, Sophie Aldred nel ruolo di Ace, companion del 7° Dottore, Jacob Anderon come Vinder e Jemma Redgrave come Kate Stewart.

Doctor Who: The Power of the Doctor andrà in onda a ottobre.

Fonte: Comic Book