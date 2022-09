Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Jodie Whittaker veste i panni del Dottore da ottobre 2018, e la rigenerazione (e il conseguente abbandono di Doctor Who) è sempre più vicina.

Il Signore del Tempo di Whittaker ha contribuito a inaugurare una nuova era per il longevo spettacolo di fantascienza: con un nuovo showrunner e una nuova protagonista, la stagione di debutto dell'attrice doveva essere un nuovo inizio per i potenziali nuovi arrivati nel franchise, concentrandosi sulla definizione del suo Dottore e dei suoi companion mentre presentava molti nuovi villain e ambientazioni storiche inesplorate. Sebbene alcune decisioni sulla trama siano state accolte con risposte contrastanti, l'annuncio dell'imminente rigenerazione è stato una sorpresa per molti spettatori.

Durante un'intervista Whittaker ha parlato del suo episodio conclusivo - intitolato The Power of the Doctor - promettendo ai fan devoti che saranno contenti della sua ultima avventura. La star ricorda poi di aver filmato la sua rigenerazione, spiegando che le battute scritte da Chibnall e le reazioni della troupe dello show hanno portato a una sua reazione emotiva:

“È un episodio proprio per gli Whovian più sfegatati. Sarà bellissimo se sei un vero fan. Ha tutte le cose iconiche che associ a Doctor Who. È incredibile. Adoro le battute che Chris ha scritto per la mia rigenerazione. Cattura magnificamente il mio Dottore. È semplice, epico e bellissimo. Quando ho potuto vedere che la troupe era felice di quell'ultimo ciak, è stato allora che il mio labbro inferiore ha iniziato a tremare, e ho pensato: 'Bene, non possono dirmi che hanno bisogno di un'altra ripresa ora, perché l'ho centrata, cazzo!'".

Nel frattempo, sono stati svelati alcuni dettagli dell'episodio insieme alle prime immagini.

Doctor Who: The Power of the Doctor andrà in onda a ottobre.

