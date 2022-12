Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Dopo aver svelato al mondo il volto del prossimo companion, Doctor Who fa sapere ai suoi fan che le riprese della nuova stagione sono ufficialmente iniziate.

💙💙➕🎬 Action! Filming has officially begun today for the next series of #DoctorWho. pic.twitter.com/SQU0SbPJSb — Doctor Who (@bbcdoctorwho) December 5, 2022

La serie TV ha da poco concluso la storia del Dottore di Jodie Whittaker con The Power of the Doctor e, come prevedibile, i fan di tutto il mondo attendono notizie sul prossimo futuro dello spettacolo. Nel frattempo è stato condiviso un breve teaser che mostra il ritorno di David Tennant nei panni del 10° Dottore, il nuovo volto del Signore del Tempo Ncuti Gatwa e il misterioso personaggio di Neil Patrick Harris.

"Se pensavi che l'apparizione di David Tennant fosse uno shock, abbiamo molte altre sorprese in arrivo! Il percorso verso il 14° Dottore di Ncuti è carico di mistero, orrore, robot, burattini, pericolo e divertimento! E come è collegato al ritorno della meravigliosa Donna Noble? Come? Cosa? Perché? Vi stiamo dando un anno per speculare, e poi si scatenerà l'inferno", ha condiviso Russell T. Davies.

Al momento, non si sa quando debutterà l'episodio in cui vedremo Ncuti Gatwa nei panni del Dottore ma, per ora, Davies e il team di Doctor Who si stanno concentrando sul ritorno di Tennant.

Il 10° e ora il 14° Dottore torneranno a novembre 2023 per almeno tre episodi - per il 60° anniversario dello spettacolo.