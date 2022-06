Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Il grande ritorno di Tate e Tennant è stato annunciato il mese scorso, entusiasmando gli Whovian. Nello speciale per il 60° anniversario della serie TV britannica sarà presente anche Yasmin Finney, nel ruolo di Rose. Finney interpreterà questo personaggio anche nella stagione 14 di Doctor Who il prossimo anno, con Ncuti Gatwa nel ruolo del Dottore. Non è ancora noto se la Rose di Finney sarà lo stesso personaggio di Billie Piper, che ha debuttato nel 2005, o solo un omonimo

Sebbene si sappia poco sulla trama dell'episodio, l'unica sinossi dello speciale è stata un'allusione alla trama della cancellazione della memoria di Donna vista nello straziante finale della quarta stagione, rilasciata nel 2008.

A parte questo, il resto rimane un mistero.

Nel frattempo, però, per la gioia dei fan dello spettacolo della BBC è stato condiviso un nuovo video dal set, che vede il Dottore di Tennant uscire dal TARDIS.

L'episodio speciale di Doctor Who debutterà nel 2023, ma al momento non si hanno dettagli sul debutto in Italia.