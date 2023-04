Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Doctor Who si sta preparando per un grande ritorno, e non passerà molto tempo prima che la serie TV della BBC presenti al mondo il suo 15° Dottore. Subito dopo il tanto atteso ritorno di David Tennant, lo spettacolo presenterà Ncuti Gatwa come il nuovo Signore del Tempo e, per questo, la rete ha condiviso alcune nuove immagini del protagonista insieme alla sua nuova companion, in pieno stile anni '60.

Nel frattempo è stato condiviso un primo sguardo al personaggio della vincitrice della quinta edizione di RuPaul’s Drag Race, Jinkx Monsoon, che ricoprirà il ruolo di un villain.

In attesa di maggiori informazioni, vi ricordiamo che la serie TV tornerà nel 2023 con l’evento celebrativo per il 60° anniversario, che vedrà il ritorno della coppia formata da David Tennant e Catherine Tate.

Fonte: Comic Book