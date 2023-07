Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Il Comic-Con di San Diego inizierà alla fine di questo mese, ma l'evento di quest'anno dovrebbe avere un aspetto molto diverso. Con la Writers Guild of America in sciopero da maggio e quello del sindacato degli attori SAG-AFTRA appena iniziato, i fan sono curiosi di scoprire come questi eventi modificheranno la programmazione quest'anno. Sebbene Comic-Con International abbia pubblicato una scaletta all'inizio di questo mese, sembra che lo sciopero degli attori abbia già causato alcuni cambiamenti: una serie di panel sul sito web dell'evento sono stati contrassegnati come cancellati.

Di seguito, l'elenco dei pannelli che risultano annullati al momento della stesura di questo articolo.

Giovedì 20 luglio

La Ruota del Tempo

Cruel Summer

I Muppet di Sesame Street dal vivo

Major Wrestling Figure Podcast

Jury Duty

Mother, May I?

Venerdì 21 luglio

Jo Duffy

Gen V

New Rockstars

The Strangers

Sabato 22 luglio

That '70s Show 25th Anniversary

Orphan Black: Echoes

Sid & Marty Krofft

Intervista col Vampiro

Domenica 23 luglio

Lights! Before Camera and Action

Sesame Street Special Premiere

L'impatto dello sciopero del SAG-AFTRA sul Comic-Con

In base alle regole attuali, ai membri SAG-AFTRA in sciopero viene chiesto di non partecipare a produzioni cinematografiche o televisive in corso, il che significa che praticamente tutto ciò che stava ancora girando durante lo sciopero della WGA sarà ora chiuso. Gli attori sono inoltre invitati a non promuovere progetti imminenti o passati, campagne per Emmy o altri premi di recitazione, o partecipare alla convention del Comic-Con di San Diego, che è la causa di alcune di queste cancellazioni del panel.

