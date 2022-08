Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Dopo la recente notizia riguardante le ultime new entry, il cast dello spin-off di Orphan Black, Orphan Black: Echoes, prende sempre più forma: è stato infatti annunciato che Keeley Hawes è ufficialmente salita a bordo del progetto.

L’attrice britannica, conosciuta per aver interpretato l’onorevole Julia Montague nella serie Bodyguard, è stata scritturata per vestire i panni di una scienziata, descritta come perspicace e sensibile, che si troverà a mettere in dubbio il proprio codice morale quando gli eventi la metteranno di fronte ad una scelta impensabile.

Lo show, che vede tra i protagonisti la star di Jessica Jones, Krysten Ritter, segue un gruppo di donne, le cui strade arrivano ad incrociarsi, in un viaggio emozionante che porterà alla luce il mistero legato alla loro identità, svelando una storia straziante fatta di amore e tradimento.

Anna Fishko avrà il ruolo di showrunner e sceneggiatrice, mentre il regista della serie madre, John Fawcett (The Man in the High Castle), siederà nuovamente dietro la macchina da presa, fungendo inoltre da produttore esecutivo.

Il debutto sembrerebbe al momento previsto per il prossimo anno.

Fonte: Comic Book