Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 8 ore fa

AMC Networks ha confermato lo sviluppo del sequel di Orphan Black, intitolato Echoes, che debutterà su AMC+ nel 2023.

La rete statunitense rivela che lo spin-off sarà ambientato nel prossimo futuro e affronterà il tema della manipolazione scientifica dell'esistenza umana:

"Echoes seguirà un gruppo di donne che entrano ognuna nelle vite dell'altra, imbarcandosi in un entusiasmante viaggio nel tentativo di svelare il mistero della loro identità e scoprire una contorta storia di amore e tradimento".

L'annuncio segue la recente conferma di Anna Fishko, che è stata assunta in qualità di scrittrice e produttrice esecutiva. Fishko è nota per aver lavorato in Fear the Walking Dead, The Society e Colony. Sono previsti dieci episodi che saranno girati da John Fawcett che sarà anche co-creatore e produttore esecutivo.

Il nuovo progetto era già stato annunciato nel 2019, ma non si conosceva la reale fase di sviluppo.

Dan McDermott, a capo degli AMC Studios, ha dichiarato:

"Orphan Black ha avuto un notevole successo su BBC America, attirando milioni di fan sfegatati ed estremamente coinvolti, affascinati da una storia intelligente e avvincente, oltre che dalla performance di una star come il premio Emmy Tatiana Maslany. Non vediamo l'ora di tornare a lavorare con Anna, John e i nostri partner di Boat Rocker, per consegnare al pubblico una nuova versione di questo mondo che sia degna del #CloneClub".

Fonte: Comic Book