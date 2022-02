Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 18 minuti fa

È stato da poco confermato che Orphan Black, il famoso show di BBC America andato in onda dal 2013 a 2017, avrà un sequel prodotto da AMC e ambientato nello stesso mondo della serie originale. Anna Fishko, già nota per aver lavorato a Fear the Walking Dead, The Society e Colony, è stata assunta in qualità di scrittrice e produttrice esecutiva.

Il nuovo progetto era già stato annunciato nel 2019 ed è ancora nelle fasi relativamente iniziali di sviluppo della rete. Al momento non esiste una finestra temporale di quando il progetto potrebbe entrare in produzione.

Orphan Black, che ha debuttato nel 2013, ha introdotto il pubblico in una storia complessa e avvincente nella quale una misteriosa organizzazione aveva scoperto i segreti della clonazione. L'attrice Tatiana Maslany, che aveva il ruolo di protagonista nello show, ha avuto un enorme successo grazie al suo lavoro. Nel corso di cinque stagioni l'attrice ha infatti interpretato più di una dozzina di personaggi, guadagnandosi infine un Emmy Award come migliore attrice in una serie drammatica nel 2016.

Data la natura misteriosa e complessa dello show, si dice che questa serie sequel in arrivo sia una storia diversa ambientata nello stesso mondo, non sarà un riavvio o una rivisitazione. Tuttavia è poco probabile che Maslany sarà presente in questo sequel, visti i suoi impegni nell'universo Marvel con She-Hulk.

Per chi se lo fosse perso, l'attrice ha prestato la voce per un podcast intitolato Orphan Black: The Next Chapter, la cui seconda stagione ha debuttato lo scorso anno. Oltre a Maslany altre star dello show originale hanno ripreso il proprio ruolo.

Fonte: Comic Book