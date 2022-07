Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Mentre Tatiana Maslany, svestiti i panni di Sarah Manning e di tutti i suoi cloni in Orphan Black, si sta preparando all’imminente debutto di She-Hulk, una star di un prodotto targato Marvel è recentemente entrata nel cast di Orphan Black: Echoes, il sequel della serie canadese sopracitata.

Krysten Ritter, interprete dell’investigatrice Jessica Jones nell’omonimo show targato Netflix, ma conosciuta anche per aver dato il volto a Jane Margolis in Breaking Bad, è stata infatti scritturata per assumere il ruolo della protagonista in questo nuovo show prodotto dalla AMC.

Stando alle prime informazioni, l’attrice, coinvolta anche in veste di produttrice, darà il volto a Lucy, una donna con una storia di origine inimmaginabile e che sta cercando di trovare il proprio posto nel mondo.

Creato da Anna Fishko, Orphan Black: Echoes seguirà un nuovo gruppo di donne, le cui strade finiranno per incrociarsi, portandole ad unirsi in un viaggio alla scoperta della verità dietro le loro identità.

Fonte: Screen Rant