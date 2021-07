Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 03 luglio 2021

Dopo aver mandato in onda quello che è stato probabilmente uno dei finali più controversi di tutti i tempi, Dexter è ufficialmente tornato per un altro capitolo, con un revival della serie TV attualmente in programma per Showtime.

Il nuovo show collocherà il serial killer protagonista, interpretato da Michael C. Hall, in un'ambientazione e con una identità completamente nuovi, e riporterà nella sua orbita sia personaggi inediti, che già conosciuti. Tra questi c'è Molly Park, che gestisce podcast di crimine reale e che sarà interpretato dall'attrice di origini coreana vista in Lovecraft Country Jamie Chung.

L'attrice nata a San Francisco ha rilasciato un'intervista nella quale ritrae il suo personaggio:

"Molly è un personaggio vibrante e divertente. La mia esperienza è stata fantastica. Sono sicura che i fan della serie TV lo apprezzeranno. I podcast sui crimini realmente accaduti sono un elemento nuovo nel mondo di Dexter e un'altra minaccia per la sua identità".

Clyde Phillips sarà showrunner del nuovo capitolo e ha spiegato che non si tradirà il pubblico ignorando il finale proposto alcuni anni fa, ribadendo che gli eventi raccontati nelle precedenti otto stagioni avranno comunque una certa importanza nel racconto.

In attesa che venga rilasciata la data di debutto, vi lasciamo al teaser trailer:

Fonte: The Hollywood Reporter