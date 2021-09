Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo esser uscito un nuovo trailer dell'atteso revival della serie TV Dexter, il protagonista Michael C. Hall ha rilasciato una nuova intervista in cui si rivolge direttamente ai fan, spiegando quello che non dovrebbero attendersi.

L'attore statunitense ha voluto chiarire che New Blood non è da intendersi come una una nona stagione dell'acclamata serie TV Showtime, ma si tratterebbe di una produzione diversa.

"Non torneremo indietro nel tempo. La prima scena che ho girato è stata praticamente su un lago ghiacciato. Il tono dello spettacolo è abbastanza diverso stavolta. La maggior parte degli elementi costitutivi che danno forma a questo spettacolo sono cambiati. La tavolozza dei colori dello show è diversa. Ogni pezzo del paesaggio sia esternamente che internamente è alterato".

Hall inoltre, entrando nello specifico, ha aggiunto:

"Non bisogna focalizzarsi sul fatto se è più o meno duro della serie originale, ma una cosa è certa: si tratta di un prodotto totalmente ridefinito ambientato in un contesto completamente diverso".

Come già più volte sottolineato nelle interviste precedenti, questo revival è nato dal desiderio di dare ai fan la conclusione che meritavano.

La storia riprenderà otto anni dopo il finale della serie originale, il protagonista si è successivamente stabilito a Iron Lake, ma senza il figlio Harrison che è rimasto con la sua ex. Dexter ora usa il finto nome di James Lindsay e frequenta il capo della polizia Angela, riuscendo a tenere sotto controllo il suo lato più oscuro, abituandosi a mantenere il controllo.

Nella trama appariranno alcuni volti favoriti dai fan, tra cui: Debra Morgan (Jennifer Carpenter) e Arthur Mitchell/The Trinity Killer (John Lithgow).

Dexter: New Blood andrà in onda domenica 7 novembre su Showtime.

Fonte: Entertainment Weekly