Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

"Le persone non scompaiono, c'è sempre una ragione", afferma uno dei personaggi nel nuovo trailer di Dexter: New Blood, il revival della lunga serie Showtime incentrata su un serial killer che caccia e punisce altri criminali.

Ambientato un decennio dopo che Dexter - che dice che potrebbe essere un mostro, ma almeno è un “mostro in evoluzione” - è scomparso alla fine della serie TV, Dexter: New Blood vedrà il personaggio di Michael C. Hall affrontare una nuova sfida . Alla fine del trailer vediamo suo figlio Harrison, presenza che scuote visibilmente Dexter e presumibilmente mette a repentaglio la sua identità di copertura.

Fonte: Comic Book