Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Ancora buone notizie dal Comic-con, dove si è svolta anche la presentazione del revival di Dexter.

Dopo dieci anni dal finale della celebre serie TV targata Showtime, è infatti in arrivo un sequel, che sarà praticamente considerata la nona stagione e ha destato sin dal suo annuncio molto interesse da parte dei fan, interessati a capire che fine abbia fatto Dexter Morgan.

"Puoi nasconderti dal tuo passato, ma non puoi sfuggirgli".

Recita così il trailer, dove vediamo il protagonista Michael C. Hall che, dopo tutti questi anni, si è rifatto un'altra vita in una piccola cittadina chiamata Iron Lake. Il primo episodio del sequel andrà in onda su Showtime domenica 7 novembre 2021.

Siete curiosi di rivedere Dexter?

Fonte: TVLine