Dopo l'annuncio di Showtime della data di uscita e del trailer ufficiale, è stato confermato il nuovo titolo del revival di Dexter, che sarà Dexter: New Blood.

Nel frattempo giungono nuovi aggiornamenti sui personaggi e cast che si muoveranno nel prossimo nuovo capitolo della serie TV di successo trasmessa dal 2006 al 2013, dell'iconico protagonista interpretato ancora da Michael C. Hall.

La storia riprenderà otto anni dopo il finale della serie in cui Dexter Morgan ha finto la propria morte e ha iniziato una vita da nomade. Il protagonista si è successivamente stabilito a Iron Lake, ma senza il figlio Harrison che è rimasto con la sua ex.

Dexter ora usa il finto nome di James Lindsay e frequenta il capo della polizia Angela (Julia Jones), riuscendo a tenere sotto controllo il suo lato più oscuro, abituandosi a mantenere il controllo.

Lo showrunner Clyde Phillips ha aggiunto che il suo passato riemerge quando il figlio che ora è un teenager, interpretato da Jack Alcott, scopre che è vivo e prova un profondo risentimento. Dexter allora dovrà impegnarsi molto per riconquistarlo e dimostrare di essere un buon padre.

Inoltre un ritorno importante sarà quello della sorella Debra (Jennifer Carpenter) che sarà nella mente di Dexter, un po’ come accaduto con il padre adottivo Harry (James Remar), diventando una guida morale e rappresentando il punto di vista di molti spettatori. Phillips ha così spiegato:

"Deb rappresenta un angolo della mente di Dexter che abbiamo tutti nella nostra testa e che dice ‘Aspetta un minuto. Se lo fai avrai delle conseguenze e poi puoi decidere oppure no se vuoi provare a farlo’".

L'attrice statunitense Jennifer Carpenter ha affermato di considerare la presenza di Debra come un’eco o una verità scomoda per Dexter e di essere rimasta attirata dalla possibilità di mostrarla in modo diverso.

Infine il produttore esecutivo Scott Reynolds ha recentemente sottolineato che è stato modificato il format della serie TV, rendendo la storia più personale, concentrandosi sul figlio Harrison e sugli effetti delle persone intorno ad un padre assassino.

Il primo episodio di Dexter: New Blood sarà rilasciato da Showtime domenica 7 novembre.

