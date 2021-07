Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 5 ore fa

John Lithgow non è l'unico attore di Dexter che tornerà nel prossimo revival della serie limitata di 10 episodi su Showtime.

In una recente intervista, dopo la sua nomination agli Emmy per Perry Mason, Lithgow ha rivelato che anche la collega co-protagonista Jennifer Carpenter farà parte del progetto, riunendosi alla star principale Michael C. Hall e allo showrunner Clyde Phillips:

"Come tutti i fan di Dexter sanno, abbiamo visto la fine di Trinity Killer, questo significa che comparirà sicuramente in un flashback. È stato semplicemente meraviglioso ricongiungersi a quella banda, inclusi Michael, Jennifer Carpenter e Clyde Phillips".

Anche il personaggio interpretato da Carpenter, Debra Morgan, sorella adottiva di Dexter, è morta nel finale di serie - quindi con ogni probabilità comparirà in qualche flashback. L'attrice in precedenza aveva sollevato speculazioni sul suo ritorno per il revival di Dexter con una foto sul set, pubblicata a marzo.

Lithgow ha rivelato di aver lavorato per un giorno - "in effetti, un pomeriggio" nel Berkshires - al revival di Dexter, che definisce "una reimmaginazione":

"Non lo portano in un'era diversa, ma è in una parte diversa del mondo, una parte diversa del paese e un cast di personaggi completamente nuovo. Ci sono ogni sorta di meravigliose sorprese e richiami delle prime stagioni”.

Non si hanno ancora notizie sulla data di debutto dell'atteso revival. Per ogni altra informazione, date un'occhiata alla scheda relativa.

Fonte: Deadline