Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

A poco meno di due mesi dal debutto della serie TV revival Dexter: New Blood, la produzione rilascia le prime foto ufficiali, rivelando qualcosa in più direttamente dai personaggi principali.

Nuove immagini promozionali rivelano infatti il ritorno di personaggi conosciuti e volti nuovi che si muoveranno nel corso dei dieci episodi. Il revival si svolgerà dieci anni dopo gli eventi della serie originale, che ha visto Dexter vivere in Oregon come un boscaiolo dopo aver simulato la sua morte e aver lasciato suo figlio. Dexter Morgan, sotto lo pseudonimo di Jim Lindsay, si è trasferito in una posizione visivamente e geograficamente diversa, nello stato di New York, rispetto alla sua precedente residenza a Miami.

La serie TV sarà diversa da quella originale, come ha anche confermato il trailer precedente e come ha ribadito in una intervista Michael C. Hall.

Tra i ritorni c'è quello dell'attrice Jennifer Carpenter, che ha interpretato la sorella del protagonista, Debra. Le immagini includono anche Clancy Brown che interpreta Kurt Caldwell, antagonista sindaco non ufficiale della città di Iron Lake, Julia Jones che interpreta Angela Bishop, capo della polizia e nuova fidanzata di Dexter, e Jack Alcott come Harrison Morgan, il figlio di Dexter che da allora è cresciuto.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Nel cast ci saranno anche: Alano Miller che sarà un poliziotto e Jamie Chung nei panni di una podcaster di Los Angeles che viene coinvolta negli eventi.

Carpenter ha anticipato, in una intervista, che il suo personaggio non sarà solo una voce nella mente del protagonista:

"Debra tornerà per tormentarlo, confortarlo, consolarlo, incoraggiarlo, amarlo, odiarlo e rovinarlo".

Dexter: New Blood sarà presentato il 7 novembre su Showtime.

Fonte: Entertainment Weekly