Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 27 giugno 2021

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il finale della serie TV Dexter, secondo il protagonista Michael C. Hall, non è stato all'altezza delle aspettative dei fan.

L'attore americano ha interpretato Dexter Morgan per otto stagioni e riprenderà il ruolo principale nell'attesa serie TV revival, che sarà composta da dieci episodi.

Dopo aver lasciato lo show originale alla fine della quarta stagione, lo showrunner Clyde Phillips è stato richiamato per riprendere a scrivere i nuovi episodi che delineano un salto temporale di dieci anni dopo l'ottavo capitolo.

La serie originale è stata considerata un prodotto di grande qualità sia dal pubblico che dai revisori durante il mandato di Phillips. Con la quarta stagione si è toccato il culmine della narrazione prima che lo showrunner annunciasse la conclusione della collaborazione. Molti degli addetti ai lavori hanno sostenuto da allora che, nonostante alcuni ottimi punti, Dexter abbia iniziato un lento declino che è culminato in un finale di serie TV mediocre.

L'attore americano Hall, intervistato recentemente, ha parlato del finale deludente del 2013:

"Credo sia stato sconcertante ed irritante che lo show sia finito in quel modo. Ma almeno tutto questo ha messo delle basi importanti per riscattare quel momento e rispondere in modo definitivo di cosa sia successo a Dexter. Appoggio totalmente quello che è successo, la scelta che ha fatto alla fine, ma per quanto riguarda l’esecuzione, a quel punto stavamo tutti correndo troppo".

Mancano cinque settimane alla fine delle riprese e l'attore protagonista ha confermato che lo show dovrebbe esser presentato in anteprima a novembre su Showtime. Inoltre Hall ha anche rivelato che i nuovi episodi terranno conto della quantità di tempo trascorso dall'ultima volta che lo spettacolo è terminato.

Nel cast della stagione revival ci saranno anche Clancy Brown (Carnivale) nella parte dell’antagonista Kurt Caldwell, Julia Janes (Goliath) nella parte di una poliziotta, Alano Miller (Jane the Virgin) che sarà anche lui un poliziotto, Jamie Chung (Lovecraft Country) nella parte di un’autrice di podcast.

Per tutti gli aggiornamenti vi invitiamo a leggere la sezione completa delle news!

Fonte: Digital Spy