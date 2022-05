Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Disney+ ha annunciato la data di uscita italiana della nuova serie TV dei Marvel Studios, She-Hulk, e della prossima stagione di Only Murders in the Building.

Di seguito, alcune informazioni sui prodotti in uscita.

She-Hulk

Diretta da Kat Coiro (episodi 1, 2, 3, 4, 8, 9) e Anu Valia (episodi 5, 6, 7) con Jessica Gao come sceneggiatrice, lo spettacolo è interpretato da Maslany nei panni di Jennifer Walters, un'avvocato trentenne - e single - di New York la cui vita è cambiata dopo aver avuto un incidente, portandola a ricevere una trasfusione di sangue da suo cugino Bruce Banner. Di conseguenza, Jennifer sviluppa la propria iterazione dei poteri di Hulk, diventando alta più di due metri e con grandi superpoteri - che influenzano la sua vita di avvocato.

Il cast includerà anche Mark Ruffalo nei panni di Hulk, Jameela Jamil nel ruolo di Titania, Tim Roth come Abominio/Emil Blonsky, Benedict Wong nel ruolo di Wong e Ginger Gonzaga, Josh Segarra e Renee Elise Goldsberry in ruoli attualmente sconosciuti.

In Italia, She-Hulk arriverà su Disney+ il 17 agosto.

Only Murders in The Building 2

Disney+ ha diffuso inoltre il teaser trailer e la key art della seconda stagione di Only Murders In The Building, che in Italia debutterà martedì 28 giugno con un doppio episodio in esclusiva sulla piattaforma streaming, all’interno di Star.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

In seguito alla sconvolgente morte di Bunny Folger, presidente del consiglio di amministrazione dell’Arconia, Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez) tentano di smascherare il suo assassino. Tuttavia, ne derivano tre - sfortunate - complicazioni: il trio è implicato pubblicamente nell’omicidio di Bunny, si trova al centro di un podcast rivale e deve anche affrontare un gruppo di vicini newyorkesi convinti che abbiano commesso l’omicidio.