Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Citadel - uno dei progetti più costosi di Prime Video - è stata accolta freddamente sia dalla critica che dagli spettatori, ottenendo una valutazione rispettivamente del 53% e 64% su Rotten Tomatoes. Ciononostante, gli Amazon Studios sono pronti a fare il grande salto, così da sviluppare nuovi franchise ambientati in nuovi luoghi e con protagonisti differenti.

Ospite del Banff Media Festival, la responsabile dei programmi Prime Video Odetta Watkins ha parlato della serie TV, esprimendosi in maniera positiva:

"Sicuramente potrà fare di meglio, ma per me è già un successo. Penso che lo show sia stato concepito per poter parlare al mondo, e lo ha fatto. Non tutti gli spettacoli generano lo stesso effetto in tutti i posti allo stesso livello. Ma man mano che il franchise cresce, sento che i numeri cresceranno ovunque, anche a livello nazionale. Inizieremo a vedere il pubblico rispondere in modo diverso mentre va avanti. Io sono fiduciosa".

Watkins inoltre ha dichiarato:

"Citadel è una serie TV audace e segna una porta di ingresso per altri che vorranno fare la stessa cosa. Jennifer Salke voleva qualcosa che potesse parlare al mondo. L'idea del franchising, con diversi capitoli in tutto il mondo, non l'avevo mai vista prima. È il primo di molti altri che verranno".

Creato da Josh Appelbaum, Bryan Oh e David Weil (Hunters) e prodotto dai fratelli Russo (Avengers: Endgame), lo spettacolo vede come protagonisti Priyanka Chopra Jonas (Quantico) e Richard Madden (Il Trono di Spade).

Citadel è stata rinnovata per una seconda stagione prima del debutto della prima, con Joe Russo che sarà il regista dei nuovi episodi. La produzione inizierà entro la fine dell'anno.

Nei giorni scorsi è stato rilasciato un primo teaser trailer di Citadel: Diana, lo spin-off ambientato in Italia con Matilda De Angelis (La Legge di Lidia Poët).

Fonte: Deadline