Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 17 aprile 2023

I fratelli Russo sono due dei creatori più influenti e richiesti di Hollywood, dopo aver realizzato i due grandi successi Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Successivamente hanno lavorato per vari servizi di streaming: il loro ultimo lavoro - The Grey Man, con Ryan Gosling, Chris Evans e Ana de Armas - è stato il film più costoso che Netflix abbia prodotto fino ad oggi, e ha ottenuto ottimi riscontri. Ora i Russo cercheranno di ripetere quel successo con Citadel per Amazon Prime Video, questa volta sotto forma di serie TV.

Citadel è stato pubblicizzato come un prodotto grandioso con un cast stellare, luoghi sontuosi, incredibile azione e una trama avvincente piena di colpi di scena. Realizzata con un budget enorme, lo spettacolo sperimenta inoltre una nuova strategia per la creazione di un franchise - Prime Video ha infatti già messo in fase di sviluppo diversi spin-off del progetto, che saranno prodotti dalle industrie cinematografiche di diversi Paesi. Ciò garantisce che la serie raggiunga un pubblico piuttosto ampio nei mercati esteri, e che sia in grado di creare una solida fanbase.

Di seguito, tutte le informazioni note su Citadel.

Trama

La trama prende piede dalla caduta di Citadel, un’organizzazione di spionaggio globale la cui fine è stata causata dalla potente associazione Manticore. A seguito dell’evento, malgrado siano riusciti a salvarsi miracolosamente, la memoria degli agenti scelti Mason Kane e Nadia Sinh è stata cancellata. I due sono rimasti da allora nascosti e, sotto nuove identità, hanno iniziato a costruirsi una vita, ignari del proprio passato, fino a quando una notte, Mason viene rintracciato da suo ex collega, Bernard Orlick, il quale è alla disperata ricerca di un aiuto per impedire alla Manticore di stabilire un nuovo ordine mondiale.

La spia si metterà dunque sulle tracce di Nadia, coinvolgendola in una missione che li porterà in giro per il globo nel tentativo di ostacolare i piani della terribile agenzia, facendo nel frattempo i conti con una relazione costruita su segreti, bugie e un amore pericoloso ma eterno.

Secondo la sinossi ufficiale rilasciata dalla piattaforma, "Otto anni fa Citadel, agenzia di spionaggio indipendente, è stata distrutta dalla nuova organizzazione Manticore. Gli agenti Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Singh (Priyanka Chopra Jonas), a cui hanno cancellato i ricordi, si sono salvati a stento. Otto anni dopo, l’ex collega di Mason, Bernard Orlick (Stanley Tucci), chiede aiuto per impedire a Manticore di stabilire un nuovo ordine mondiale".

Cast

Citadel sarà interpretato da:

Richard Madden - Agente Speciale Mason Kane;

- Agente Speciale Mason Kane; Priyanka Chopra Jonas - Agente Speciale Nadia Sinh;

- Agente Speciale Nadia Sinh; Stanley Tucci - Bernard Orlick;

- Bernard Orlick; Lesley Manville - Dahlia Archer;

- Dahlia Archer; Osy Ikhile - Carter Spence;

- Carter Spence; Ashleigh Cummings - Abby Conroy;

- Abby Conroy; Roland Moller - Anders Silje e Davik Silje;

- Anders Silje e Davik Silje; Caoilinn Springall - Hendrix Conroy.

Produzione e anticipazioni

I primi passi di Citadel sono stati fatti dal capo degli Amazon Studios Jennifer Salke, che ha contattato i fratelli Russo per creare questo ambizioso spettacolo di spionaggio (e un pizzico di fantascienza) a metà del 2018. La serie TV era originariamente una partnership tra AGBO e il collettivo di sceneggiatori Midnight Radio, composto da Josh Appelbaum e André Nemec. Tuttavia, questi ultimi hanno abbandonato il durante la produzione nel 2021 a causa di differenze creative con i Russo, e David Weil è subentrato come nuovo showrunner. Questo cambio di direzione ha portato a numerose riprese nel 2022.

Richard Madden, parlando della trama e del suo personaggio, ha affermato:

"Ci sono più personaggi e più trame che si intrecciano. Io interpreto un personaggio che soffre di amnesia: è praticamente diventato una nuova persona. C'è un viaggio che lo porta a scoprire chi era prima che accadesse l'incidente, di cui non ricorda più nulla. È uno scontro tra la vita che ha vissuto per otto anni e la vita che vive adesso. Vivrete l'esplorazione della psiche di qualcuno che ha a che fare con le conseguenze di cose che non è consapevole di aver fatto. Mason è un uomo molto complicato. La gioia di questo è stata poter interpretare questi due personaggi molto, molto diversi, ma entrambi nello stesso corpo. Sono entrambi lo stesso uomo in molti modi diversi, ma ogni versione di lui tira fuori diversi aspetti dell'umanità e di chi siamo, come persone. Uno di loro porta molte cicatrici del passato e molti traumi, mentre l'altro non porta nulla di quel bagaglio. Ciò che è stato eccitante da esplorare su di loro è quanto dei tratti del tuo carattere sono incorporati e quanti sono ereditati attraverso il trauma e l'esperienza".

Nel 2023, Citadel è diventata la seconda serie TV più costosa di tutti i tempi, con un budget di 300 milioni di dollari. Ciò è in gran parte dovuto alle numerose riprese che hanno avuto luogo con l'assunzione di David Weil come showrunner.

Anche i fratelli Russo hanno rivelato cosa aspettarsi dal progetto, e hanno affermato che riproduce in modo interessante i tropi del franchise di James Bond:

"È un modo accurato per parlarne, senza dubbio. Voglio dire, abbiamo adorato James Bond, siamo dei grandissimi fan, ma il nostro compito è cercare di prendere ciò che amiamo di questi tipi di film che ci hanno influenzato e trovare modi per spingerli in spazi e luoghi che ci sorprendono. Il nostro lavoro come narratori non è portarvi un'altra versione di Bond, ma è portarvi una nuova esperienza di cui sarete sorpresi. Quindi speriamo di aver raggiunto quello scopo. Vedremo".

Prime Video scommette molto su Citadel: la piattaforma ha infatti annunciato il rinnovo per un nuovo lotto di episodi, molto prima del debutto della prima stagione.

Episodi e data di uscita

Citadel sarà composta da 6 episodi - di cui non sono ancora stati annunciati i titoli - che debutteranno su Prime Video a partire dal 28 aprile.

Episodio 1x01: 28 aprile ;

; Episodio 1x02: 28 aprile ;

; Episodio 1x03: 5 maggio ;

; Episodio 1x04: 12 maggio ;

; Episodio 1x05: 19 maggio ;

; Episodio 1x06: 26 maggio.

Trailer

Di seguito, i trailer condivisi dai canali ufficiali della piattaforma.