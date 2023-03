Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Prime Video scommette su Citadel: la serie TV è già stata rinnovata per una seconda stagione più di un mese prima del debutto della prima.

In questi mesi lo spettacolo ha fatto notizia per il suo enorme budget - di ben oltre 200 milioni di dollari. Il progetto avrebbe dovuto essere firmato da Josh Appelbaum e André Nemec, con Brian Kirk (Game of Thrones) alla regia di cinque dei sette episodi della prima stagione, ma tutti hanno abbandonato la nave a causa di differenze creative.

Joe e Anthony Russo, che secondo quanto riferito non erano stati ampiamente coinvolti nella produzione a causa del loro lavoro su The Grey Man di Netflix, avrebbero spinto per dare un taglio diverso alla serie, e hanno quindi chiamato David Weil (Hunters) per riscrivere lo spettacolo e Thomas Sigel per la regia.



La trama prenderà piede dalla caduta di Citadel, un’organizzazione di spionaggio globale la cui fine è stata causata dalla potente associazione Manticore. A seguito dell’evento, malgrado siano riusciti a salvarsi miracolosamente, la memoria degli agenti scelti Mason Kane e Nadia Sinh è stata cancellata. I due sono rimasti da allora nascosti e, sotto nuove identità, hanno iniziato a costruirsi una vita, ignari del proprio passato, fino a quando una notte, Mason viene rintracciato da suo ex collega, Bernard Orlick, il quale è alla disperata ricerca di un aiuto per impedire alla Manticore di stabilire un nuovo ordine mondiale.

La spia si metterà dunque sulle tracce di Nadia, coinvolgendola in una missione che li porterà in giro per il globo nel tentativo di ostacolare i piani della terribile agenzia, facendo nel frattempo i conti con una relazione costruita su segreti, bugie e un amore pericoloso ma eterno.

Citadel - di cui è stato rilasciato il trailer ufficiale - debutterà su Prime Video il 28 aprile.

Fonte: Comic Book