Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Un nuovo progetto di genere thriller è pronto a invadere il catalogo di Prime Video, facendo sicuramente la gioia di tutti gli abbonati affascinati dalle storie di spionaggio.

La piattaforma infatti accoglierà a breve Citadel, la serie TV prodotta dai fratelli Anthony e Joe Russo (registi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame) e da David Weil (Hunters), che fungerà anche da showrunner.

La trama prenderà piede dalla caduta di Citadel, un’organizzazione di spionaggio globale, la cui fine è stata causata dalla potente associazione Manticore. A seguito dell’evento, malgrado siano riusciti a salvarsi miracolosamente, la memoria degli agenti scelti Mason Kane e Nadia Sinh è stata cancellata. I due sono rimasti da allora nascosti e, sotto nuove identità, hanno iniziato a costruirsi una vita, ignari del proprio passato, fino a quando una notte, Mason viene rintracciato da suo ex collega, Bernard Orlick, il quale è alla disperata ricerca di un aiuto per impedire alla Manticore di stabilire un nuovo ordine mondiale.

La spia si metterà dunque sulle tracce di Nadia, coinvolgendola in una missione che li porterà in giro per il globo nel tentativo di ostacolare i piani della terribile agenzia, facendo nel frattempo i conti con una relazione costruita su segreti, bugie e un amore pericoloso ma eterno.

Priyanka Chopra Jonas (Quantico) e Richard Madden (Il Trono di Spade) guidano il cast che vede fra gli altri la presenza di Stanley Tucci, Lesley Manville, Osy Ikhile, Ashleigh Cummings, Roland Møller e Caoilinn Springall.

In attesa della premiere, che sarà composta da 2 episodi e verrà rilasciata il prossimo 28 aprile, vi lasciamo con l’adrenalinico trailer.

Fonte: TVLine