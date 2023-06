Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Dopo aver lavorato alla regia di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, i fratelli Russo stanno ora costruendo un universo tutto loro con Citadel. La serie TV di Prime Video ha da poco concluso la sua prima stagione, e il finale non solo ha preparato il terreno per il prossimo capitolo - già confermato prima del debutto dello spettacolo - ma ha anche dato il via a uno spin-off incentrato su un nuovo personaggio.

La piattaforma ha infatti recentemente rilasciato un teaser che anticipa la futura espansione dell'universo narrativo della serie. Il video si apre con un'immagine del personaggio interpretato da Matilda De Angelis, per poi annunciare che "lo Spyverse di Citadel si espande": l'inedita Citadel: Diana sarà disponibile nel 2024.

La produzione di Citadel: Diana si è già conclusa, con le riprese completate già all'inizio dell'anno. Lo spin-off è stato diretto da Arnaldo Catinari e sviluppato da Alessandro Fabbri, che ha anche avuto il ruolo di capo sceneggiatore. Il team di sceneggiatori include Ilaria Bernardini, Laura Colella, Gianluca Bernardini e Giordana Mari.

Oltre a De Angelis, il cast dello spin-off vede la partecipazione di Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Julia Piaton, Thekla Reuten, Giordana Faggiano, Daniele Paoloni, Bernhard Schütz e Filippo Nigro.

Parallelamente all'annuncio dello spin-off, Prime Video ha annunciato che la produzione della seconda stagione di Citadel inizierà entro la fine dell'anno, con Joe Russo alla regia.

Con l'espansione dell'universo di Citadel, i fratelli Russo stanno realizzando l'ambizione di creare un universo cinematografico completo attorno alla serie TV. Tuttavia, i due registi hanno sottolineato l'unicità della loro serie di spionaggio:

"Abbiamo adorato James Bond, siamo dei grandissimi fan, ma il nostro obiettivo è reinterpretare i generi cinematografici che amiamo e che ci hanno influenzato, spingendoli in direzioni inaspettate. Il nostro compito come narratori non è portarvi un'altra versione di Bond, ma portarvi una nuova esperienza di cui sarete sorpresi".

Fonte: Comic Book