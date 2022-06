Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il ritorno di Lalo Salamanca a casa di Jimmy e Kim visto nella sesta stagione di Better Call Saul è una svolta scioccante, e il motivo delle azioni di Lalo viene rivelato solo pochi istanti prima.

Lalo si assicura che il finale di metà stagione di Better Call Saul finisca con il botto quando arriva senza preavviso e uccide Howard Hamlin, che è proprio nel posto sbagliato al momento sbagliato. La scena rispecchia il momento terrificante della quinta stagione in cui Lalo entra in casa di Jimmy, chiedendo di ascoltare la sua versione di quello che è successo nel deserto - solo che in quell'occasione, a differenza di quella più recente, non ci furono vittime.

Lalo è ufficialmente in guerra con Gus Fring, e il super-laboratorio dell'Uomo dei Polli rimane l'obiettivo principale di Lalo, quindi la sua motivazione per andare da Jimmy e Kim rimane ancora oscura. Lalo e Jimmy hanno dei precedenti, con Jimmy che rappresenta Lalo in tribunale durante la quinta stagione e assicura a Lalo l'opportunità di uscire su cauzione. Questo processo ha portato molti a chiamare Jimmy "il tizio dei Salamanca", un titolo che abbraccia mentre si trasforma completamente nel Saul Goodman di Breaking Bad. Uno dei motivi per cui ha abbracciato tale titolo, tuttavia, è perché Jimmy crede che Lalo sia morto. Questa rivelazione potrebbe causare attriti nella relazione tra Jimmy e Kim, poiché lei è stata invece informata da Mike che Lalo è tutt'altro che morto.

La svolta dell'arrivo di Lalo è una sorpresa per gli spettatori, così come per Jimmy, ma un dettaglio nella scena precedente spiega esattamente perché Lalo si presenta da Jimmy. Mentre Lalo è al telefono con Casa Tranquila, vede uno scarafaggio correre lungo un tubo. A prima vista può sembrare un'inquadratura di contorno, ma a Lalo questo gli fa pensare direttamente a Jimmy. Nella quinta stagione di Better Call Saul, quando l'avvocato sta raccogliendo i soldi di Lalo nel deserto, Kim fa visita a Lalo in prigione per cercare di saperne di più. Lalo insiste dicendo che Jimmy sta bene, perché "è come la cucaracha" (scarafaggio, in spagnolo), che, secondo Lalo, indica che Jimmy è un "sopravvissuto nato".

Jimmy e Kim potrebbero non sembrare più dei "sopravvissuti nati" ora che sono alla mercé di Lalo. Tuttavia, non sono i principali obiettivi di Lalo. Dopo aver visto l'entità della forza di Gus Fring al laboratorio, Lalo sa che non c'è un modo sicuro per entrare. Inoltre, sapendo che Gus ha intercettato i telefoni di Casa Tranquila, sceglie di allontanare gli uomini del nemico in modo che si precipitino a casa di Gus, con il risultato che le loro priorità minori - come Jimmy e Kim - diventano ora vulnerabili. Lalo potrebbe pianificare di usare Jimmy e Kim a suo vantaggio; dopotutto, Jimmy è "il tizio dei Salamanca" adesso. Lalo sospetterà che Jimmy abbia legami con Gus o Mike, e potrebbe quindi provare a usarlo come leva. Ma un piano del genere sembra troppo semplice per una mente come quella di Lalo.

Lalo cercherà senza dubbio di spremere loro tutte le informazioni che può, ma alla fine hanno ben poco da dire, il che potrebbe portare a un altro teso scontro - che potrebbe avere a che fare con il destino di Kim. Il fatto che Lalo veda Jimmy come uno scarafaggio potrebbe essere un grave presagio: come ha detto, gli scarafaggi sono "sopravvissuti nati" e il pubblico sa che Jimmy è vivo durante gli eventi di Breaking Bad, mente non si può dire lo stesso di Kim.

Better Call Saul tornerà su Netflix con la seconda parte della sesta stagione il 12 luglio.

Fonte: Screen Rant