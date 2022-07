Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Dopo la recente pubblicazione sul catalogo di Netflix della seconda tranche della quarta stagione di Stranger Things, che hanno richiamato una gran moltitudine di fan tanto da causare un sovraccarico dei server, il servizio streaming è in procinto di coinvolgere un’altra grande fetta di abbonati con l’imminente pubblicazione dei nuovi episodi di un altro amatissimo show.

Il sesto arco narrativo di Better Call Saul sta infatti per giungere al suo epilogo, e mai come ora il pubblico sta contando i giorni che ancora mancano con fremente eccitazione, non solo perché calerà definitivamente il sipario sulle vicende dell’avvocato Jimmy McGill (Bob Odenkirk), ma anche per l’attesa apparizione dei protagonisti di Breaking Bad, Bryan Cranston e Aaron Paul (Westworld).

In attesa quindi del fissato appuntamento, continua la campagna pubblicitaria della rete AMC, che dopo il rilascio del precedente teaser, che preannuncia l’arrivo di una terribile minaccia, ha rilasciato due nuove clip.

I brevissimi video riprendono quel nostalgico tono bianco-nero che ha contraddistinto le sequenze ambientate nel presente dello show, e uno di questi si concentra sull’incontro fra Saul e un tassista che sembra proprio riconoscere il nostro beniamino.

I nuovi episodi debutteranno sulla piattaforma di Netflix il 12 luglio.

Nel frattempo, per arrivare preparati, vi consigliamo la lettura della nostra dettagliatissima guida.

Fonte: Comic Book