Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Da quando è stata diffusa la notizia che Bryan Cranston e Aaron Paul avrebbero ripreso i loro ruoli di Walter White e Jesse Pinkman nell'ultima stagione di Better Call Saul, i fan hanno iniziato a elaborare teorie sul loro ritorno: Walt e Jesse appariranno come i loro sé pre-Breaking Bad nella sequenza temporale di Better Call Saul? O sarà un flashback?

In un'intervista, lo showrunner Peter Gould ha affermato di aver letto tutte le teorie degli spettatori, e di non averne trovata nemmeno una vicina a ciò che accadrà in realtà:

"Ho sentito molte teorie dei fan su cosa accadrà, e sono felice di dirvi che non ne ho sentito una che fosse lontanamente vicina a ciò che accadrà".

Di recente è stato inoltre condiviso un nuovo promo per gli episodi rimanenti della serie TV.

Il video rivela che Jimmy sta per affrontare una importante minaccia, che però non ci viene mostrata e che afferma: "Non sono tuo amico". La breve clip presenta anche uno dei cellulari di Jimmy in primo piano.

Non è chiaro chi stia affrontando Jimmy ma, considerando come è finito il precedente episodio di Better Call Saul, è possibile che stia parlando con Lalo. Ovviamente, Lalo ha una comprovata inclinazione per la violenza, il che forse rende improbabile che Jimmy si opponga a lui in modo così palese.

Fortunatamente, i fan non dovranno attendere ancora a lungo: la seconda parte della sesta e ultima stagione di Better Call Saul tornerà su Netflix il 12 luglio.

Fonte: Variety