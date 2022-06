Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 minuti fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Lo scorso maggio è arrivato il finale di metà stagione di Better Call Saul, che ha scioccato i fan del dramma AMC con un importante cliffhanger. Ora, a meno di due settimane per il ritorno dello spettacolo con i suoi ultimi sei episodi, e per stuzzicare i fan, la rete ha rilasciato un nuovo promo.

Il video rivela che Jimmy sta per affrontare una importante minaccia, che però non ci viene mostrata e che afferma: "Non sono tuo amico". La breve clip presenta anche uno dei cellulari di Jimmy in primo piano.

Non è chiaro chi stia affrontando Jimmy ma, considerando come è finito il precedente episodio di Better Call Saul, è possibile che stia parlando con Lalo. Ovviamente, Lalo ha una comprovata inclinazione per la violenza, il che forse rende improbabile che Jimmy si opponga a lui in modo così palese.

Fortunatamente, i fan non dovranno attendere ancora a lungo: la seconda parte della sesta e ultima stagione di Better Call Saul tornerà su Netflix il 12 luglio.

Fonte: Screen Rant