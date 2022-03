Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 47 minuti fa

Il trailer della sesta stagione di Better Call Saul accenna al tragico destino di Kim? Ormai da tempo la domanda "Cosa succederà a Kim Wexler?" è probabilmente quella a cui gli spettatori cercano di dare una risposta prima della fine della serie TV spin-off. Interpretata da Rhea Seehorn, Kim è attualmente la moglie, la migliore amica e la collega di Jimmy McGill (Bob Odenkirk). Le loro vite sono intrinsecamente connesse, e Jimmy difficilmente riesce a non interagire con Kim. Curioso, quindi, che Saul Goodman non faccia alcun riferimento diretto a Kim durante l'intera corsa di Breaking Bad. Data la natura del loro rapporto, è quindi normale pensare che succederà qualcosa di grosso che separerà la coppia nel rimanente lotto di episodi.

Le basi per una loro separazione sono state gettate già nel finale della quinta stagione di Better Call Saul. Negli episodi precedenti, Kim prendeva periodicamente parte ai piani di Jimmy - anche se all'inizio è riluttante - ma si divertiva e si dimostrava un'abile truffatrice. Il coinvolgimento di Kim nella criminalità di Jimmy è cresciuto durante la quinta stagione, culminando nella sua ideazione di un piano per distruggere Howard Hamlin: dal trailer da poco rilasciato, abbiamo la conferma che Kim continuerà su questo percorso più oscuro. La vediamo dormire mentre Jimmy è sveglio, mentre mette in dubbio la sua convinzione che le loro azioni siano "malvagie".

Il trailer della sesta stagione di Better Call Saul contiene anche alcuni indizi che indicano che il viaggio criminale di Kim si conclude con una tragica destinazione. Piuttosto che la sua morte, tuttavia, quella destinazione sembra respingere Jimmy dalla sua stessa autodistruzione.

Il primo indizio è l'inquadratura laterale di Jimmy e Kim seduti su un letto. I personaggi sono uno di fronte all'altro, e hanno una conversazione - un'immagine che abbiamo già visto. Dall'inquadratura della telecamera al posizionamento di Jimmy e Kim stessi, questa ripresa è quasi identica a un momento dell'episodio 2x02, La Torta della Luna Piena, quando la coppia stava mangiando una torta e discutendo di una situazione tutt'altro che lecita. La differenza fondamentale tra le scene è l'illuminazione: nella versione della seconda stagione, Jimmy e Kim erano ben illuminati, ma la scena del trailer copre entrambi in un'oscurità quasi impenetrabile. È una metafora visiva di quanto siano caduti in basso, certo, ma quell'oscurità potrebbe anche segnalare un finale tutt'altro che radioso. Sappiamo che Jimmy se la caverà (più o meno), ma l'assenza da Breaking Bad di Kim significa che non sarà necessariamente così fortunata.

Ancora più importante dell'illuminazione e della disposizione visiva della scena di cui sopra, è il contesto della loro conversazione rispetto alla stagione 2. Il momento corrispondente in La Torta della Luna Piena arriva poco dopo che Jimmy ha appena fabbricato delle prove false per assicurarsi una vittoria legale. Kim è stupita e a disagio per l'ammissione di Jimmy, e lo costringe a promettere che non lo rifarà mai più. Nella scena simile vista nel trailer, la situazione è capovolta: ora è Kim quella che spinge i confini etici di Jimmy. Facendo questo parallelo con la stagione 2, Vince Gilligan sta segnalando come la trasformazione di Jimmy in Saul Goodman non sia così drastica (o pericolosa) come l'evoluzione che Kim ha subito.

Inoltre, la canzone che viene riprodotta nel trailer è Days of Wine & Roses di Andy Williams dall'omonimo film del 1962. Come sottolineato da alcuni fan, Days of Wine & Roses vede Lee Remick nei panni di Kirsten, il cui marito è costretto ad andarsene a causa della sua spirale discendente di dipendenza dall'alcol. C'è un confronto da fare tra Kirsten e Kim di Better Call Saul, ma piuttosto che l'alcol, è la criminalità a causare la sua discesa autodistruttiva. Jimmy prenderà in Better Call Saul la stessa decisione presa da Joe in Days of Wine & Roses?

Al momento, ovviamente, tutto ciò rimane solo una speculazione. Per scoprire se tutto ciò ha effettivamente dei fondamenti bisognerà aspettare il 18 aprile.

Fonte: Screen Rant