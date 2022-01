Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 18 minuti fa

Mentre Better Call Saul si avvicina alla sua ultima stagione, gli spettatori attendono con impazienza il capitolo conclusivo del retroscena di Jimmy McGill. Forse ancor più che sullo stesso Saul, sono nate non poche speculazioni sul destino della partner e moglie Kim Wexler.

Nel finale della quinta stagione di Better Call Saul Kim è la persona più importante (probabilmente l'unica) nel mondo di Jimmy, e immaginare il nostro protagonista senza di lei come forza motivazionale è impossibile. Quindi perché Kim non compare in Breaking Bad?

Il pubblico ha analizzato Better Call Saul per scoprire potenziali indizi ma, in verità, la sesta stagione potrebbe concludersi in più modi per Kim Wexler: morirà tragicamente per dare a Jimmy un'ultima spinta per diventare Saul Goodman? O Kim sopravvive, ma si separa da Jimmy in circostanze aspre?

I colori hanno un enorme significato nel mondo di Breaking Bad di Vince Gilligan. Ad esempio, il guardaroba (e non solo) viola di Marie rappresenta il suo orgoglio "reale", e Walter White ha avviato un'attività con Gretchen ed Eliot Schwartz (nero, in tedesco). Un potenziale indicatore del futuro di Kim Wexler è il colore blu, che indossa ripetutamente durante Better Call Saul.

Sebbene il significato dietro il colore in Breaking Bad sia ampiamente aperto all'interpretazione, una possibile lettura dei toni del blu è purezza e innocenza, ma sempre con tragiche conseguenze. La metanfetamina blu di Walter White era rinomata per la sua purezza chimica, ma alla fine ha causato molte morti, inclusa quella del suo creatore. Jane Margolis indossa abiti blu durante i suoi ultimi respiri e la sua sepoltura, che rappresentano l'innocenza e la tragedia della morte. I nastri tributo al volo 515 sono blu - un'altra doppia rappresentazione di innocenza e tragedia - mentre Skyler White si veste di blu in Breaking Bad, mostrando come sia una parte innocente nei crimini di Walt prima di essere corrotta da lui e perdere la vita che conosceva.

Il blu indossato così spesso da Kim Wexler potrebbe avere un significato simile in Better Call Saul. Da bambina, Kim era una giovane studentessa che faceva del suo meglio per sopravvivere a un'educazione difficile. Per la maggior parte della sua vita adulta, Kim è stata una donna altrettanto studiosa che si è fatta strada nella scala legale e ha seguito le regole per far avanzare la sua carriera. In diversi punti lungo la strada, tuttavia, la moralità di Kim è stata messa in discussione, sia a causa della sua parte "ribelle" interiore che cercava di liberarsi, sia a causa dell'influenza negativa di Jimmy, o per la spietatezza degli affari legali di Albuquerque.

Come è successo con Jane, l'incidente aereo, la metanfetamina e Skyler (che è sopravvissuta, ma ha perso molto), il motivo del blu di Better Call Saul potrebbe suggerire che Kim è un personaggio innocente e puro che incontra un finale non così roseo dopo aver scelto la cosa sbagliata. Per i personaggi vestiti di blu in Breaking Bad e Better Call Saul, il prezzo della purezza sembra essere la morte e, data l'assenza già sospetta di Kim Wexler dal futuro di Jimmy, la prevalenza del colore blu nel suo guardaroba potrebbe dimostrare che il personaggio di Rhea Seehorn incontrerà una brutta fine nell'epilogo della serie TV spin-off.

E se il blu di Better Call Saul prefigurasse le tendenze criminali interiori di Kim, piuttosto che la sua morte? Oltre a segnalare l'innocenza, molti personaggi di Breaking Bad si vestono di blu quando cercano di apparire innocenti: Lydia quando viene interrogata da Mike nella quinta stagione di Breaking Bad, Jesse che incontra il padre di Jane, Jesse quando viene interrogato da Hank, ecc. Questo schema potrebbe applicarsi a Kim, specialmente dopo il finale della quinta stagione, dove è diventata incredibilmente una cattiva influenza per Jimmy McGill, ribaltando i loro ruoli abituali. C'è un punto interrogativo sul fatto che la vera Kim sia l'avvocato onesto o il partner anticonformista di Jimmy, e indossare il blu potrebbe aver giocato un ruolo nell'ingannare il pubblico di Better Call Saul, che in gran parte associa il colore alla bontà.

Mentre Kim (presumibilmente) inizierà a sparire negli episodi finali di Better Call Saul, forse anche la sua scelta di abbigliamento cambierà, facendo cadere la facciata.

La sesta e ultima stagione di Better Call Saul sarà rilasciata su Netflix, ma non è ancora stata annunciata una data di debutto.

Fonte: Screen Rant