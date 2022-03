Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

AMC ha rilasciato il primo trailer ufficiale per la sesta e ultima stagione di Better Call Saul, in arrivo il 18 aprile.

Prodotto da Sony Pictures Television, la nuova stagione del dramma ricollega gli spettatori con Jimmy McGill (Bob Odenkirk) mentre inizia la sua trasformazione da eroe compromesso in avvocato penalista Saul Goodman.

Dal cartello al tribunale, da Albuquerque a Omaha, la sesta stagione segue Jimmy, Saul e Gene, oltre alla complessa relazione di Jimmy con Kim (Rhea Seehorn), che è nel bel mezzo della sua stessa crisi esistenziale.

Nel frattempo, Mike (Jonathan Banks), Gus (Giancarlo Esposito), Nacho (Michael Mando) e Lalo (Tony Dalton) sono coinvolti in un gioco del gatto e del topo con una posta in gioco mortale.

La stagione finale di 13 episodi sarà distribuita in due parti con i primi sette episodi che saranno resi disponibili il 18 aprile e culmineranno con gli ultimi sei episodi della serie l'11 luglio.

Fonte: Deadline