Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 58 minuti fa

AMC ha finalmente annunciato - chiaramente, questa volta - la data di uscita della sesta e ultima stagione di Better Call Saul. I primi sette episodi della arriveranno il 18 aprile, mentre gli ultimi sei verranno rilasciati l'11 luglio.

Nelle prime cinque stagioni abbiamo visto la posta in gioco diventare sempre più alta, come con l'introduzione dell'antagonista Lalo (Tony Dalton) o la decisione di Jimmy di esercitare la professione legale sotto il nome di Saul Goodman. E, con il cliffhanger del finale della quinta stagione - in cui è fortemente implicito che Kim Wexler (Rhea Seehorn), in precedenza una grande sostenitrice dell'etica, sta sprofondando più a fondo nei modi di fare di Jimmy - i fan muoiono dalla voglia di vedere la nuova stagione.

"Ai miei occhi, questa è la stagione più ambiziosa, sorprendente e, sì, straziante", ha detto lo showrunner Peter Gould in una dichiarazione. “Anche in circostanze incredibilmente difficili, l'intero team di Saul - sceneggiatori, cast, produttori, registi e troupe - si è superato. Non potrei essere più entusiasta di condividere ciò che abbiamo realizzato insieme”.

Fonte: Variety