Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Better Call Saul è sempre più vicino alla data di uscita della sua sesta e ultima stagione, che dovrebbe debuttare nei primi mesi di quest'anno. La serie TV spin-off ha seguito la metamorfosi di Jimmy McGill (Bob Odenkirk), passato dall'avvocato ben intenzionato allo squallido e avido avvocato difensore penale che aiuta Walt (Bryan Cranston) e Jesse (Aaron Paul) in Breaking Bad.

Nelle prime cinque stagioni abbiamo visto la posta in gioco diventare sempre più alta, come con l'introduzione dell'antagonista Lalo (Tony Dalton) o la decisione di Jimmy di esercitare la professione legale sotto il nome di Saul Goodman. E, con il cliffhanger del finale della quinta stagione - in cui è fortemente implicito che Kim Wexler (Rhea Seehorn), in precedenza una grande sostenitrice dell'etica, sta sprofondando più a fondo nei modi di fare di Jimmy - i fan muoiono dalla voglia di vedere la nuova stagione.

Fortunatamente AMC ha appena pubblicato un teaser trailer che ci offre una piccola anticipazione della sesta stagione e, nella breve clip, diamo uno sguardo all'inizio della fine di Better Call Saul.

Ci vengono mostrati Leonel e Marco Salamanca (Daniel e Luis Moncada) - meglio conosciuti come "i cugini" o "i gemelli" - che si presentano sulla scena del crimine. I "fratelli gemelli" spietati e taciturni, ovviamente, indossano i loro caratteristici abiti abbinati e stivali da cowboy con punte a forma di teschio.

Nonostante il post di Instagram inviti a "segnare la data sul calendario", il teaser non annuncia chiaramente una data di uscita specifica. I fan hanno quindi commentato immediatamente il post, chiedendo a gran voce la data specifica di rilascio: "In realtà ve l'abbiamo appena detta" risponde l'account Instagram di Better Call Saul.

Secondo gli spettatori con un occhio più attento, la data di rilascio si trova proprio in quei pochi secondi di video. Ci sono due lettere nella scena del crimine: D e R, che sono rispettivamente la 4° e la 18° lettera dell'alfabeto. Questo implica che i nuovi episodi saranno rilasciati il 18 aprile (18/04)? Al momento, rimane solo una speculazione - che speriamo AMC confermi il prima possibile.