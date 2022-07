Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Aaron Paul ha vestito i panni - in tutte e cinque le stagioni di Breaking Bad - di Jesse Pinkman, reclutato dal suo ex insegnante di chimica del liceo Walter White (Bryan Cranston) per produrre e vendere metanfetamina. Sebbene il creatore di Breaking Bad Vince Gilligan avesse originariamente pianificato di uccidere Jesse nella prima stagione, il personaggio è stato così apprezzato che ha deciso di non farlo.

Prima della premiere della sesta stagione di Better Call Saul, lo showrunner Peter Gould ha annunciato che Walt e Jesse torneranno per l'epilogo.

Durante una recente intervista, Cranston e Paul hanno parlato di quanto sia diventato segreto il loro ritorno nel New Mexico per filmare i loro cameo in Better Call Saul. Secondo le loro parole, "sono stati portati in aereo nell'oscurità della notte" e sono rimasti in un bed and breakfast per quattro giorni; potevano uscire solo per andare sul set. Durante l'intervista, Paul ha scherzato dicendo che la grande segretezza è stata del tutto inutile:

"È divertente, poiché inizialmente doveva essere una sorpresa, era un enorme segreto. Poi all'improvviso hanno annunciato che saremmo comparsi nella serie, quindi perché ci hanno tenuti praticamente imprigionati? Seriamente, ci stavano solo prendendo in giro".

Con solo quattro episodi rimanenti di Better Call Saul, non si sa ancora molto sul come Walt e Jesse appariranno, anche se il cast e la crew affermano che sarà inaspettato e soddisfacente. Cranston ha inoltre affermato che i due personaggi appariranno in tre scene totali, una insieme e una per ogni personaggio.

Il decimo episodio di Better Call Saul sarà rilasciato su Netflix il 26 giugno.

Fonte: Screen Rant