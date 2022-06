Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Mentre Better Call Saul ha sempre riscosso un incredibile successo soddisfacendo le aspettative dei fan lasciandoli a bocca aperta, gli spettatori non vedono l'ora di vedere il ritorno di Bryan Cranston nei panni dell'incomparabile Walter White, il famigerato insegnante di chimica diventato un cuoco di metanfetamina per sostenere finanziariamente la sua famiglia.

Di recente, lo stesso Cranston ha avuto l'occasione di stuzzicare i fan prima del suo tanto atteso ritorno:

"È stato surreale. Aaron Paul ed io abbiamo dovuto coordinare i nostri programmi per assicurarci di essere disponibili quando la stagione era in produzione. Quindi ad aprile di un anno fa abbiamo fatto le riprese. Non so in quale episodio si tratti, perché non è stato girato in ordine cronologico. Siamo stati portati in aereo nel New Mexico di nascosto, hanno creato questo velo di privacy: siamo stati mandati immediatamente in un B&B che non ci era permesso lasciare. È stato molto eccitante! Ma è stato difficile tenere il segreto per un anno. E poi, quando Better Call Saul è stato presentato in anteprima, lo hanno annunciato e io e Aaron ci siamo detti: 'Oh, beh, credo che ora possiamo parlarne'.".

Better Call Saul tornerà su Netflix con gli ultimi episodi il 12 luglio.

Fonte: We Got This Covered