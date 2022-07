Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Ad aprile, lo showrunner e co-creatore di Better Call Saul Peter Gould ha annunciato ufficialmente che Bryan Cranston e Aaron Paul sarebbero comparsi negli ultimi episodi della sesta stagione dello spin-off di Breaking Bad.

In una recente intervista, Cranston ha parlato delle imminenti apparizioni di Walt e Jesse, rivelando che gli attori hanno filmato più scene: una con Walt, una con Jesse e una terza con Walt e Jesse insieme:

"C'è una scena in cui Aaron è senza di me. E c'è una scena in cui ci sono io senza di lui. E poi c'è una scena in cui siamo entrambi. Quindi ci sono tre scene totali. È stato bello. Ma ad essere onesto, non so nemmeno in quali episodi saremo. Lo scopriremo insieme a voi".

Parlando delle riprese, l'attore ha avuto l'occasione di raccontare quanto il ritorno dei loro personaggi sia stato mantenuto segreto:

"È stato surreale. Aaron Paul ed io abbiamo dovuto coordinare i nostri programmi per assicurarci di essere disponibili quando la stagione era in produzione. Quindi ad aprile di un anno fa abbiamo fatto le riprese. Non so in quale episodio si tratti, perché non è stato girato in ordine cronologico. Siamo stati portati in aereo nel New Mexico di nascosto, hanno creato questo velo di privacy: siamo stati mandati immediatamente in un B&B che non ci era permesso lasciare. È stato molto eccitante! Ma è stato difficile tenere il segreto per un anno. E poi, quando Better Call Saul è stato presentato in anteprima, lo hanno annunciato e io e Aaron ci siamo detti: 'Oh, beh, credo che ora possiamo parlarne'.".

Better Call Saul tornerà su Netflix con gli ultimi episodi il 12 luglio.

Fonte: Comic Book