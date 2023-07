Babylon 5: gli Ultimi Aggiornamenti sul Reboot della Serie TV

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Le voci sulla cancellazione del reboot di Babylon 5 sembrano essere state, ancora una volta, almeno parzialmente esagerate. Recentemente The CW ha rivelato il suo programma per il 2023-2024, confermando che quasi tutti i progetti avviati sotto la precedente gestione sono stati rispediti ai rispettivi studi di produzione. Ciò non significa necessariamente che sono stati cancellati, ma solo che non saranno trasmessi sulla rete.

Questa notizia ha portato molti fan a supporre che il reboot di Babylon 5 fosse in difficoltà, soprattutto considerando che la rete sembra concentrarsi più su programmi economici e senza copione, piuttosto che su produzioni più costose che hanno tenuto a galla The CW per anni.

Ad ogni modo, è stato riferito che il progetto è in una sorta di limbo, con ogni possibile avanzamento (positivo o negativo) attualmente bloccato a causa dello sciopero della Writers Guild of America, iniziato a maggio.

Il reboot di Babylon 5 è definito un "riavvio da zero", e avrà al centro uno dei personaggi della serie madre: John Sheridan. L'arrivo di Sheridan innescherà un destino che va oltre qualsiasi sua previsione quando una compagnia esplorativa terrestre scatena accidentalmente un conflitto con una civiltà molto più antica della nostra.

Fonte: Comic Book