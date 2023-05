Babylon 5: Brutte Notizie in arrivo per il Reboot della Serie TV?

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Il tanto atteso reboot di Babylon 5, firmato da J. Michael Straczynski, non sembra destinato a trovare casa su The CW.

La recente programmazione della rete per il periodo 2023-2024 si concentra principalmente su contenuti non sceneggiati o prodotti acquisiti da altre parti, rendendo improbabile l'accoglienza di un nuovo spettacolo di fantascienza. Negli ultimi 20 anni la rete ha ospitato produzioni di genere come Supernatural, The Flash e Streghe, ma ora sta virando verso una nuova direzione - e Babylon 5 sembra non essere inclusa in questo cambiamento.

Per la prima volta da Arrow, il programma non prevede adattamenti di fumetti. Le serie di punta di The CW sono ora All American e Walker, lasciando incerto il destino di Superman & Lois e Gotham Knights. Justice U e Le Superchicche sembrano morte, e nonostante le proteste di Straczynski è probabile che, se la sceneggiatura di Babylon 5 piacesse allo studio, potrebbe essere trasmessa su un'altra rete.

Brad Schwartz, presidente di The CW, ha affermato che i progetti sviluppati sotto la precedente gestione sono stati restituiti agli studi per lo sviluppo e la vendita.

Nexstar, che ha acquisito il 75% di The CW da Paramount Global e Warner Bros. Discovery a ottobre, rimane aperta allo sviluppo di nuovi spettacoli. Tuttavia, ha espresso preoccupazione per il fatto che Superman & Lois dia buoni risultati, ma non sia completamente sotto il controllo della rete, che non può trarre profitto dalle entrate in streaming per la serie TV prodotta dalla Warner Bros. Television e trasmessa su HBO Max.

C'è da dire che il rapporto non menziona direttamente Babylon 5, ma l'omissione potrebbe indicare che lo spettacolo non è tra i progetti in fase di sviluppo. Ciò nonostante, Straczynski ha risposto a diverse affermazioni sui media che dichiaravano il progetto morto:

"Ogni anno le reti e le piattaforme sviluppano tonnellate di script pilota, e solo una piccola parte taglia il traguardo per essere ordinata come intera serie. Per coloro che non ricevono l'ordine a serie, questo è ciò che accade: la rete o la piattaforma chiama lo scrittore/produttore e glielo dice. Ho ricevuto quella chiamata molte volte nel corso degli anni. La chiamata per il reboot di Babylon 5 non è arrivata".

Fonte: Comic Book