Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Nell'autunno del 2021 The CW annunciò lo sviluppo di un reboot di Babylon 5 e recentemente è stato confermato che il progetto è ancora vivo.

La conferma arriva dal presidente e amministratore delegato di The CW Mark Pedowitz:

"Siamo attivi e vivi per lo sviluppo di questo progetto. Ho parlato personalmente con Straczynski per il pilot. Sono un grande fan di Babylon 5, personalmente ho visto ogni episodio. Conosco Joe da molto, molto tempo. Mi piacerebbe riportare quella storia in qualche altra forma e penso che sia perfetta per The CW".

Lo sviluppo del reboot vede la partecipazione di J. Michael Straczynski, l’ideatore dello show originale sci-fi, che ha debuttato nel 1993 negli USA con l’episodio pilot The Gathering, mentre dal 1994 è stata trasmessa l’intera serie TV, suddivisa in cinque stagioni, fino al 1998.

Ambientata tra il 2257 e il 2262, dove il centro di tutto è la stazione spaziale Babylon 5, costruita per mantenere la pace tra le popolazioni aliene e l’Alleanza Terrestre, la serie TV narra le vicende dell’Ufficiale dell’Alleanza Terrestre John Sheridan, il cui passato è avvolto nel mistero. Sheridan viene assegnato a Babylon 5, lunga 8 km, dislocata in uno spazio considerato neutrale, dove sono di passaggio non solo viaggiatori comuni, ma anche criminali, diplomatici alieni ed esploratori.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

La serie TV ha portato una grande rivoluzione per l’epoca, poiché è stata la prima opera di genere sci-fi a introdurre il concetto della durata temporale, con un inizio, un nucleo centrale e una stagione conclusiva. L’ideatore Straczynski, ha ottenuto molti riconoscimenti, tra cui due Hugo Awards, un Saturn Award e un Ray Bradbury Award. Inoltre, la serie TV ha ottenuto 5 nomination agli Emmy Awards, vincendone due: uno per i Migliori Effetti Speciali e l’altro per il Miglior Trucco.

Fonte: Deadline