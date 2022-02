Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Lo scorso autunno The CW ha annunciato lo sviluppo di un reboot di Babylon 5, e oggi il creatore della serie J. Michael Stracynski offre un aggiornamento sul progetto - che sebbene non abbia ricevuto ancora un ordine per il pilota, non vuol dire che non proseguiranno i lavori.

Stracynski ha condiviso che il presidente della rete Mark Pedowitz è ancora a bordo del progetto e lo sta "rimandando" al prossimo anno:

"Dovrei ricordare che Mark è un uomo eccezionale e un fan di lunga data di B5. Ha lavorato per la Warners quando lo spettacolo è stato trasmesso per la prima volta. Definendo il pilot del reboot una 'sceneggiatura dannatamente bella', ha detto che stava facendo il passo molto insolito di portare il progetto e la sceneggiatura del pilota al prossimo anno, mantenendo attivo lo sviluppo. Ecco la conclusione: ieri, Babylon 5 era in fase di sviluppo attivo presso The CW e Warner Bros. per l'autunno 2022. Oggi, Babylon 5 è in fase di sviluppo attivo presso The CW e Warner Bros. per l'autunno 2023. Questa è l'unica differenza".

L'originale Babylon 5 ha debuttato per la prima volta nel 1993 come un film per la televisione. Dopo il film, la produzione della serie è stata ordinata e presentata in anteprima il 26 gennaio 1994. La serie è andata in onda per cinque stagioni e 110 episodi, passando da PTEN a TNT dopo la chiusura di PTEN nel 1997. La serie ha anche dato vita a numerosi film e spin-off così come romanzi e fumetti tie-in. La serie originale era interpretata da Michael O'Hare, Bruce Boxleitner, Claudia Christian, Jerry Doyle e Mira Furlan.

Il reboot di Babylon 5 è descritto come un "riavvio da zero" e si concentrerà su un personaggio dell'originale, John Sheridan, un ufficiale della Earthforce con un background misterioso assegnato alla stazione spaziale Babylon 5.

Fonte: Comic Book