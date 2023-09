Apple TV+ sospende i Contratti di Natalie Portman e Adam McKay

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 17 settembre 2023

Lo sciopero degli attori (SAG-AFTRA) e quello degli sceneggiatori (WGA) continuano a destabilizzare il settore dell’intrattenimento statunitense. Dopo la sospensione dei contratti di Warner Bros., anche Apple TV+ ha interrotto gli accordi con le produzioni rimaste ferme.

Tra i nomi interessati spiccano quelli di Adam McKay e Natalie Portman, una decisione che rescinde la collaborazione con MountainA (compagnia fondata da Portman) e la Hyperobjects Industries di McKay.

Altri contratti sono ancora in corso, tra cui quello di Tom Hanks con la casa di produzione Playtone e Gary Goetzman, che sta lavorando alla serie TV Masters of the Air. Anche Martin Scorsese, che ha firmato un contratto cinematografico e televisivo con Apple nel 2020, è stato impegnato a finire e promuovere il suo film Killers of the Flower Moon.

Lo sciopero della WGA va avanti ormai da più di quattro mesi, senza che le trattative abbiano portato ad alcun passo avanti. D’altra parte lo sciopero della SAG-AFTRA si è aggiunto negli ultimi due mesi, aggravando ulteriormente il congelamento del settore.

Con l’arrivo dell'autunno è lecito aspettarsi nuovi sviluppi riguardo questa complessa situazione, con gli esponenti di WGA e SAG-AFTRA che dovrebbero presto incontrare gli emissari dell’unione dei produttori (AMPTP). L’augurio è che le parti riescano a trovare un accordo adeguato, in modo da sbloccare l’intero ambiente e contenere le inevitabili conseguenze sul mercato.

Fonte: Deadline