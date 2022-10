Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 41 minuti fa

Gli annunci sul cast della stagione 11 di American Horror Story non sono finiti. Dopo aver svelato alcune accattivanti locandine, FX rivela il tanto atteso ritorno Zachary Quinto.

Official character portrait of Zachary Quinto as Sam for “American Horror Story: New York City.” #AHSNYC pic.twitter.com/yhsnep08c7 — The AHS Zone (@ahszone) October 4, 2022

Stavolta Quinto interpreterà Sam. Sebbene non siano noti molti dettagli su questo personaggio, sappiamo che Sam si ritroverà in uno scantinato circondato da fruste, abiti in pelle, spuntoni, catene e altri attrezzi BDSM, un tema ripetuto durante la promozione del nuovo capitolo.

La nuova trama si svolgerà nella New York degli anni '80 e ruoterà attorno a degli omicidi che avvengono nella vita notturna LGBT.

Tra i grandi ritorni ci saranno quelli di Billie Lourd, Denis O'Hare, Sandra Bernhard, Leslie Grossman, Patti LuPone, Nico Greetham e Isaac Powell. Mentre le novità sono Joe Mantello (Hollywood), Lee Aaron Rosen, Charlie Carver (Ratched) e Russell Tovey.

American Horror Story: New York City debutterà negli Stati Uniti il 19 ottobre. In Italia, dove è disponibile in streaming su Disney+, non è stata confermata ancora una data di uscita.

Fonte: Screen Rant