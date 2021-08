Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Per il regista e sceneggiatore americano Ryan Murphy questo sarà il primo tentativo del franchise American Horror Story di raccontare due storie in contemporanea. Infatti nel decimo capito intitolato Double Feature ci saranno due narrazioni che andranno a sovrapporsi.

Tra i componenti del cast che parteciperanno a questo nuovo esperimento ci sarà Angelica Ross, già vista nella nona stagione della serie antologica, 1984.

L’attrice e attivista americana ha fatto la storia nel 2019 come la prima attrice transgender ad assicurarsi due ruoli regolari sul piccolo schermo. Ross infatti, è passata dal ruolo di Candy Ferocity nella serie TV Pose, per finire ad interpretare la psicologa Donna Chambers in American Horror Story: 1984, due ruoli creati da Murphy che hanno ricevuto consensi sia dai fan che dalla critica.

Con la premiere della decima stagione che si avvicina rapidamente, l'attrice poliedrica ha anticipato qualche dettaglio riguardo il suo ruolo imminente in una nuova intervista, ringraziando anche lo stesso regista:

"Sono grata di poter lavorare con Ryan. Riconosce sempre più il mio talento assegnandomi personaggi più intriganti con trame più approfondite. Interpretare The Chemist è stato come viaggiare sulle montagne russe, ma mi sono affidata al mio personaggio. Ho lasciato che mi accompagnasse dentro il suo mondo. Io dico di fidarsi del chimico molto più di quanto ti fidi del governo o dell'industria farmaceutica".

The Chemist è il responsabile della creazione di pillole che hanno un effetto particolare sulle persone. In realtà potrebbe essere un personaggio più puro di quel che si possa pensare.

Ross inoltre ha spiegato come questa stagione soddisferà tutti i fan, anche quelli più affezionati ai primissimi capitoli:

"Questa nuova stagione è semplicemente incredibile. I fan di vecchia data saranno entusiasti perché torneranno Sarah Paulson, Evan Peters, Finn Wittrock. Ma poi ci sarà solo un bagno di sangue. Tutto quello che posso dire è che sarà un bagno di sangue".

I primi sei episodi di American Horror Story: Double Feature saranno interpretati, oltre a Angelica Ross, da: Sarah Paulson, Evan Peters, Lily Rabe, Finn Wittrock, Frances Conroy, Billie Lourd, Leslie Grossman, Adina Porter e Macaulay Culkin.

La premiere della nuova stagione verrà trasmessa il prossimo 25 agosto in America su FX e Hulu, mentre in Italia giungerà ad ottobre sul canale Star della piattaforma Disney+.

Fonte: Comic Book