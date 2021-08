Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 19 ore fa

Mentre il recente spin-off, American Horror Stories, ha da poco debuttato su FX e Hulu, omaggiando la prima storica stagione della serie madre, i nuovi episodi di American Horror Story sono ormai in procinto di tornare sul piccolo schermo.

Come già annunciato, la trama verterà quest’anno su due differenti storie, che avranno come ambientazione il mare e la spiaggia e per protagonisti alieni, già trattati tra i vari temi nell’apprezzata “Asylum”, e mostri marini.

In vista del debutto, dopo la pubblicazione dell’inquietante theme teaser, è stato recentemente rilasciato online un nuovo poster, che mostra le due creature darsi battaglia, un segno che induce probabilmente a pensare che le due storyline non saranno proprio distine, ma arriveranno in qualche modo a collidere fra loro.

American Horror Story: Double Feature vedrà la presenza nel cast di Denis O'Hare (True Blood), Sarah Paulson (American Crime Story), Evan Peters (Omicidio a Easttown), Kathy Bates (Feud), Macaulay Culkin, Billie Lourd, Adina Porter (The 100), Lily Rabe, Angelica Ross (Pose) e Finn Wittrock.

La premiere della nuova stagione verrà trasmessa il prossimo 25 agosto in America, mentre in Italia giungerà ad ottobre sul servizio streaming di Disney+.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Fonte: Comic Book