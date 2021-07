Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Questa settimana ha debuttato negli Stati Uniti su FX e Hulu lo spin-off di American Horror Story, ovvero American Horror Stories.

Con nuove terrificanti storie dell'orrore, lo show ha voluto rendere omaggio ad un attore prematuramente scomparso. Nei primi due episodi i creatori sono tornati in un luogo iconico, il primo in assoluto della serie TV madre, Murder House. Nell'episodio una ragazza e i suoi due padri si trasferiscono nella casa stregata con la speranza di trasformarla in un luogo turistico, ma naturalmente le forze all'interno appaiono e sconvolgono i piani dei nuovi arrivati.

Uno dei fantasmi apparsi nel primo capitolo della serie madre è stato Thaddeus (Infantata). Una creatura composta dai pezzi del bambino morto di una famiglia che viveva nella casa durante gli anni ‘20. A differenza dei fantasmi che occupano la casa stregata, Infantata vive nel seminterrato e ha una sete di sangue che sfoga sulle persone che incontra.

Oltre all’Uomo di Gomma, anche Thaddeus fa un'apparizione molto breve nel primo episodio, terrorizzando alcuni adolescenti. Sebbene la sua apparizione sia fugace, è un cameo speciale. Infatti l’attore statunitense Ben Woolf, che aveva interpretato il ruolo di Thaddeus e quello di Meep in Freak Show, è tragicamente scomparso nel 2015. Ora, nella serie TV American Horror Stories, l'attore Shane Carpenter ha interpretato la parte per un breve omaggio.

American Horror Stories vede il ritorno di diversi componenti del cast della serie TV madre, tra cui: John Carroll Lynch, Naomi Grossman, Charles Melton e Billie Lourd.

FX e Hulu rilasceranno ogni giovedì nuovi episodi. In Italia la serie TV arriverà in streaming su Disney+ nella sezione Star.

Fonte: Comic Book